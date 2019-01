Masaryk-Universität feiert 100. Gründungstag

Die Masaryk-Universität in der mährischen Metropole Brno / Brünn feiert ihren 100. Gründungstag. Rektor Mikuláš Bek warnte in seiner Festrede zu diesem Anlass vor Versuchen in einigen Ländern Europas und der Welt, die akademischen Freiheiten der Hochschulen einzuschränken. Die Masaryk-Universität sei vorbereitet, sich gegen ähnliche Attacken zu wehren, unterstrich Bek.

Die Universität wurde 1919 durch einen Beschluss der tschechoslowakischen Nationalversammlung gegründet. Bei dem Festakt an diesem Montag wurden goldene Medaillen der Universität an mehrere Persönlichkeiten verliehen. Unter ihnen sind unter anderem der frühere Rektor und heutige ODS-Parteichef Petr Fiala und der Komponist Ivo Medek.