Marta Kubišová eröffnet Festival Zlatá Pecka Chrudim

Mit einer Festmesse und einem Konzert zu Kompositionen von Antonín Dvořák hat am Sonntag in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Chrudim die dritte Auflage des Musikfestivals „Zlatá Pecka Chrudim“ begonnen. Zuvor ertönte das Lied „Modtliba pro Martu“ (Gebet für Marta), gesungen von Marta Kubišová. Die Protagonistin der Show, Mezzosopranistin Dagmar Pecková, dankte Kubišová dafür, dass sie trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit an der Eröffnung teilnahm.

Die Sängerin und Bürgerrechtlerin Marta Kubišová habe sowohl bei der Okkupation der Tschechoslowakei 1968 durch die Truppen der Warschauer Paktstaaten als auch mit ihrem Auftreten in den stürmischen Herbsttagen des Jahres 1989 Haltung gezeigt, sagte Pecková. Ihr Lied „Gebet für Marta“ ist 2018 zum Hit des Jahrhunderts gekürt geworden. Auf dem Programm des Festivals stehen 17 Veranstaltungen, die in den vier Städten Chrudim / Crudim, Pardubice / Pardubitz, Heřmanův Městec / Hermannstädtel und Holice / Holitz stattfinden.