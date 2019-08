Marsch in Prag leitet Gedenken an Ereignisse vom August 1969 ein

Die Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ setzt ihre Proteste gegen die Politik von Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und Präsident Miloš Zeman am Dienstag fort. Für den Vorabend des Jahrestags der Niederschlagung der Reformbewegung „Prager Frühling“ im Jahr 1968 hat sie einen Gedenkmarsch zur Erinnerung an Ereignisse von vor 50 Jahren organisiert. Am 21. August 1969 wurden die Demonstrationen zum ersten Jahrestag der Okkupation der Tschechoslowakei durch tschechoslowakisches Militär gewaltsam niedergeschlagen. Der Gedenkmarsch in Prag soll vom Wenzelsplatz zum Sitz des Präsidenten auf der Prager Burg führen. Dabei wolle man auch auf die Probleme der gegenwärtigen Politik hinweisen, sagte Veranstalter Mikuláš Minář.

Weitere Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an die Proteste von 1969 sind für den Mittwoch geplant. Rund 80 tschechische Städte und Gemeinden hätten sich bei der Initiative dazu gemeldet, hieß es.