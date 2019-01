Mann zündet sich auf Prager Wenzelsplatz an

Am Freitagnachmittag hat sich laut Angaben der Polizei ein Mann auf dem Wenzelsplatz im Prager Stadtzentrum angezündet. Er habe sich mit einer brandbeschleunigenden Flüssigkeit übergossen und in Brand gesetzt, so die Polizei auf Twitter. Passanten konnten den 54-Jährigen löschen. Erste Berichte sprechen davon, dass er schwere Verbrennungen an Händen und im Gesicht erlitten habe und in ein künstliches Koma versetzt wurde. Die Polizei schließt ein politisches Motiv bisher aus.

In dieser Woche wurde bei zahlreichen Aktionen an die Selbstverbrennung des Studenten Jan Palach vor 50 Jahren erinnert. Mit seiner Tat wollte Palach die tschechoslowakische Gesellschaft aus ihrer Lethargie nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes 1968 wachrütteln.