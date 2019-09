Maler und Schauspieler Jaroslav Weigel im Alter von 88 Jahren gestorben

Im Alter von 88 Jahren ist am Donnerstag in Prag nach einer längeren Krankheit der Maler, Graphiker und Mitglied des Jára-Cimrman-Theaters, Jaroslav Weigel gestorben. Dies teilte einer der Begründer des Theaters Zdeněk Svěrák mit. Weigel entwarf Kostüme und Bühnenbild für die Inszenierungen des Theaterensembles. Er trat nicht nur im Theater auf, sondern spielte auch in einigen Filmen von Zdeněk Svěrák und Ladislav Smoljak.

Jaroslav Weigel habe mit unserem Theater von Anfang an als Graphiker aller Plakate und Programmhefte zusammengearbeitet, sagte Svěrák. Weigel hat laut Svěrák der öffentlichen Präsentation des Ensembles den Jugendstilgeist verliehen.