Maifeiern dieses Jahr im Zeichen der Europawahl

Die traditionellen Maifeiern der Parteien in Tschechien stehen dieses Jahr im Zeichen des Europawahlkampfes. Sowohl die Linke als auch konservative Kräfte haben ihre Anhänger zu Kundgebungen vor allem in Prag geladen. Zudem ist in Brno / Brünn ein Marsch rechtsradikaler Gruppierungen sowie eine Gegendemonstration angekündigt. Die Polizei hat deswegen ihr Aufgebot verstärkt.

Traditionell feiern in Tschechien am 1. Mai auch die Studierenden. In Prag findet die zentrale Veranstaltung im Kampus Hybernská statt, unter anderem mit Theater- und Filmvorführungen sowie Live-Musik.