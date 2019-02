Magistrat will sterbliche Überreste von Zdena Mašínová der älteren nicht exhumieren

Der Prager Magistrat hat dem Gesuch von Zdena Mašínová um die Exhumierung der sterblichen Überreste ihrer Mutter Zdena auf dem Friedhof in Ďáblice nicht stattgegeben. Zdena Mašínová die Ältere, die während der Nazi-Okkupation im Gefängnis saß, wurde 1953 von den Kommunisten zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie starb 1956 im Gefängnis und wurde in einem Massengrab begraben. Die Exhumation ist dem Magistrat zufolge unmöglich, ohne zu überprüfen, wie sie durchgeführt wird. Dies geht aus einem Brief des Magistrats an Zdena Mašínová die Jüngere hervor, der der Nachrichtenagentur ČTK zur Verfügung steht.

Der Europaabgeordnete Jiří Pospíšil (Top 09) will bei den Gesprächen mit den Koalitionspartnern erreichen, dass der Magistrat seine Haltung ändert. Es sei eine Schande, so der Politiker.