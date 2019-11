Mährische Winzer holen sechs Titel bei Weinwettbewerb in San Francisco

Mährische Winzer haben bei einem Wettbewerb in San Francisco in insgesamt sechs Kategorien gesiegt. Laut den Veranstaltern ist ein solcher Erfolg bisher noch keinem anderen Land gelungen außer den veranstaltenden USA. Bei der San Francisco International Wine and Spirit Competition waren dieses Jahr rund 4000 Weine aus der ganzen Welt gemeldet.

Insgesamt vier Winzerbetriebe aus Mähren holten Titel in der kalifornischen Küstenstadt Titel, so unter anderem für den besten Pinot Blanc oder den besten halbtrockenen Riesling. Vinselekt Michlovský gewann als einziger tschechischer Teilnehmer mit einem Rotwein, und zwar mit seinem 2007er Agni in der Kategorie „Rote Spätlese“.