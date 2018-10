Macron plädiert in Prag für einheitliche EU

Die EU darf nicht in den Westen und den Osten gespalten werden, sie wird nur dann erfolgreich, wenn sie einheitlich sein wird. Das sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron während seines offiziellen Besuchs in Prag. Er hob zudem das Interesse Frankreichs und Tschechiens am Aufbau einer gemeinsamen europäischen Verteidigung. Während der Gespräche mit dem tschechischen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) würdigte Macron die bilaterale Zusammenarbeit. Sie sprachen über deren Vertiefung im Bereich der Digitalisierung und in der Wissenschaft und Forschung. Betont wurde zudem die Zusammenarbeit im Kulturbereich. Mit seinem tschechischen Amtskollegen Miloš Zeman diskutierte Macron unter anderem über die Situation im Nahen Osten und über die wirtschaftliche Zusammenarbeit einschließlich der Energiewirtschaft. Am Samstag besuchte der französische Staatspräsident die Nationalgalerie, die in ihrer neuen Dauerausstellung Werke der sogenannten „französischen Sammlung“ zeigt, die der tschechoslowakische Staat vor 95 Jahren gekauft hat.

Emmanuel Macron ist am Freitagabend zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Tschechien gekommen. Der Anlass war die Hundertjahrfeier der Ausrufung der selbständigen Tschechoslowakei.