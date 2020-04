Lucie Koldová gewinnt Hauptpreis Czech Grand Design 2019

Die Produktdesignerin Lucie Koldová hat den Hauptpreis Czech Grand Design 2019 gewonnen. Somit hat zum zweiten Mal in Folge den Titel Grand Designer des Jahres geholt. In die Hall of Fame des tschechischen Designs wurde die Künstlerin Květa Pacovská aufgenommen. Die Preisträger wurden im Tschechischen Fernsehen am Mittwochabend verkündet, die Preise wurden in Folge der Corona-Krise individuell vergeben.

Lucie Koldová ist vor allem für ihre Leuchten- und Möbelkreationen bekannt. Sie gestaltet Designs für internationale Kunden wie Peruse oder Brokis. Für ihre Werke wurde sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Als einzige Designerin aus Tschechien konnte Koldová auf der imm cologne 2018 ihre Vision im Projekt Das Haus vorstellen.