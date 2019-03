Der Besitzer zweier Löwen im ostmährischen Zděchov ist von einer seiner Raubkatzen angefallen und getötet worden. Dies berichtete die Presseagentur ČTK am Dienstag in Berufung auf den Bürgermeister des Ortes. Die Polizei hat den Tod des 34-jährigen Mannes bestätigt.

Die Haltung der Löwen in Zděchov war laut Presseberichten wohl illegal. Der Besitzer hat angeblich zudem seine Raubkatzen an der Leine in der Öffentlichkeit spazieren geführt.