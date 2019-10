Löhne in Tschechien steigen seit 2000 doppelt so schnell wie in Deutschland

Die Löhne in Tschechien steigen seit dem Jahr 2000 viel schneller als in Deutschland. Im vergangenen Jahr war der Durchschnittslohn in Tschechien mehr als doppelt so hoch wie 18 Jahre zuvor. Falls man diese Mittelwerte in Euro umrechnen würde, hätte sich der Monatsverdienst gegenüber dem Jahr 2000 sogar verdreifacht. In Deutschland sind die Gehälter im selben Zeitraum um durchschnittlich 44 Prozent gewachsen, heißt es in einer Analyse der Maklerfirma Purple Trading.

In den zurückliegenden 18 Jahren sind die Löhne in Tschechien jährlich um durchschnittlich 4,67 Prozent gestiegen, bei einer Umrechnung in Euro wären es sogar 6,62 Prozent pro Jahr. Demgegenüber erhöht sich das jährliche Durchschnittsgehalt in Deutschland nur um 2,08 Prozent. Auch aufgrund dieses Vergleichs kommt Purple Trading zu der Einschätzung, dass die tschechische Wirtschaft gute Zeiten durchlaufe und es den Tschechen immer besser gehe.