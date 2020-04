Lockerung der Corona-Maßnahmen: Tschechien öffnet weitere Geschäfte

In Tschechien kommt es zu einer weiteren Lockerung der Corona-Maßnahmen. Seit Donnerstagmorgen dürfen bestimmte Geschäfte unter strengen Hygieneregeln erneut öffnen. Dies sind Baumärkte, der Eisenwarenhandel sowie Fahrradläden. Bedingung dafür ist unter anderem, in den Warteschlangen zwei Meter Abstand zu garantieren und Desinfektionsmittel bereitzustellen. Außerdem müssen die Angestellten neben den vorgeschriebenen Atemmasken auch Handschuhe tragen.

Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) kündigte am Mittwoch an, über Ostern mit einem Expertenteam an einem Plan für die Öffnung weiterer Geschäfte zu arbeiten. In der ersten Welle könnte zum Beispiel der Buchhandel hinzukommen, sagte der Ressortchef.