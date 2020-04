Lockerung der Auflagen zum Sporttreiben, einige Geschäfte öffnen wieder

In Tschechien wird noch vor Ostern ein Stück Normalität wiederhergestellt. Ab Dienstag können die Menschen zum individuellen Sportreiben auch wieder Sportanlagen im Freien nutzen, den entsprechenden Sicherheitsabstand vorausgesetzt. Das Laufen oder Fahrradfahren im Wald ist auch ohne Mundschutz möglich. Am Dienstag werden zudem alle Einrichtungen wiedereröffnet, in denen Rohstoffe gesammelt und gekauft werden, einschließlich Kompostierungsanlagen. Am Donnerstag ziehen dann Bau- und Hobbymärkte nach, auch Eisenwarenhandlungen und Radfahrgeschäfte einschließlich ihres Service werden wieder geöffnet. Diese Lockerungen hat Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček (parteilos) am Montag bekanntgegeben.

Im Rahmen ihrer Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hatte die Regierung zunächst alle Sportveranstaltungen mit größerem Zuschauerbesuch verboten. Seit Mitte März galt dann das Verbot zur Nutzung von Sportanlagen sowohl in der Halle als auch im Freien. Damit war für alle Sportklubs auch ein Training unmöglich geworden. Zur individuellen sportlichen Betätigung außerhalb der Sportanlagen musste bislang ein Mundschutz getragen werden.