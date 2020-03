Lockerere Quarantäne-Regeln ab Ostern

Das Gesundheitsministerium will nach Ostern neue Regeln für die Quarantäne in Tschechien einführen und die Einschränkungen gewissermaßen wieder lockern. Die Priorität ist laut dem Chef des Krisenstabs, Roman Prymula, die Industrieproduktion wieder zu starten. Erst wesentlich später soleln die Verbote für Großveranstaltungen, Kultur- und Sportveranstaltungen aufgehoben sowie die Schulen wiedergeöffnet werden, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Prag.

Zum geplanten Vorgehen gegen die Ausbreitung des Coronavirus teilte der Epidemiologe Prymula mit, man werde binnen drei Tagen Kontaktpersonen der Infizierten bestimmen, diese schnell testen und deren Kontakte isolieren.