Lkw-Maut: Übergang zu satellitengestütztem System erneut gefährdet

Der Übergang zum neuen System einer Lkw-Maut in Tschechien ist erneut gefährdet. Am Donnerstag verhängte das Kartellamt ein Verbot gegen die Erfüllung des Vertrags zwischen dem tschechischen Staat und dem neuen Anbieter CzechToll/SkyToll. Das Verbot ist aber noch nicht rechtskräftig und tritt zudem erst in einem Jahr in Kraft, wie das Kartellamt informierte.

Zuvor hatte das Kreisgericht in Brno / Brünn entschieden, dass der tschechische Staat beim Vertragsschluss mit CzechToll/SkyToll gegen die Vorgaben des Kartellamtes verstoßen hat. Wie die Presseagentur ČTK berichtete, sind nun zwei Szenarien möglich. Entweder startet Tschechien – wie geplant – zum 1. Dezember das satellitengestützte Mautsystem und hofft auf einen erfolgreichen Einspruch gegen die Entscheidung des Kartellamtes. Oder das aktuelle System von Kapsch wird weiter in Betrieb gehalten.