Ligachef Svoboda will Fußball-Liga auch ohne Zuschauer durchspielen

Der Vorsitzende des tschechischen Fußball-Ligaverbands, Dušan Svoboda, unternimmt alles, um die Saison der ersten Liga, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde, doch noch zu beenden. Seiner Aussage zufolge wünsche sich dies auch die Mehrzahl der Vereine. Man rechnet bereits damit, dass die ausstehenden Punktspiele ohne Zuschauer durchgeführt werden müssten. Auch die in der vergangenen Saison eingeführte Zusatzrunde, nach der in drei Gruppen der Meister und alle Platzierten ermittelt werden, soll ausgetragen werden. Ohne diese Runde verlöre die Liga ihre Regularität, sagte Svoboda am Samstag in einem Gespräch für die Tageszeitung „Sport“.

Sollte man aber die diesjährige Saison nicht zu Ende spielen können, gäbe es keine andere Möglichkeit, als den Wettbewerb zu annullieren und weder einen Meister noch die Absteiger und Aufsteiger zur Liga auszurufen, so Svoboda. Der Ligaverband (LFA), der in Tschechien die Wettbewerbe der Profis leitet, hatte die erste Liga am 12. März bis zur Aufhebung des Notstands unterbrochen. Den Plänen des nationalen Krisenstabs zufolge aber soll der 30-tägige Notstand über den 11. April hinaus verlängert werden.