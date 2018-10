Das Lied „Modtliba pro Martu“ (Gebet für Marta) gesungen von Marta Kubišová ist zum Hit des Jahrhunderts geworden. Über das populärste Lied entschieden die Hörerinnen und Hörer des öffentlich-rechtlichen Tschechischen Rundfunk in einer Umfrage. Die Ergebnisse der Umfrage wurden während des Konzerts bekannt gegeben, das am Sonntag auf dem Altstädter Ring in Prag stattfand.

Zum Star des Jahrhunderts wurde Karel Gott gekürt.