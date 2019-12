Lidice-Überlebende Kalibová gestorben

Die Überlebende des Massakers von Lidice, Miloslava Kalibová, ist tot. Die ehemalige KZ-Insassin sei im Alter von 97 Jahren gestorben, wie die Gedenkstätte Lidice am Montag mitteilte. Kalibová hatte ihr Schicksal in zahlreichen Vorträgen geschildert. Nach dem Tod von Kalibová ist Jaroslava Skleničková die letzte lebende Augenzeugin des Nazi-Verbrechens in dem mittelböhmischen Ort.

Deutsche Sicherheitskräfte erschossen am 10. Juni 1942 alle Männer von Lidice, die meisten Kinder und viele Frauen wurden später in KZs und Vernichtungslagern ermordet. Insgesamt kamen rund 300 Menschen bei dem Massenmord ums Leben. Das Dorf wurde völlig zerstört. Die NS-Führung initiierte das Massaker nach dem Attentat auf Reinhard Heydrich. Es sollte eine Vergeltungsaktion sein.