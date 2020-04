Letzter Flug der Rückholaktion zur Corona-Krise wird Dienstag in Prag erwartet

Die große Rückholaktion des tschechischen Staates, die wegen der weltweiten Reisebeschränkungen im Ausland gestrandeten Touristen mit Sondermaschinen zurückzufliegen, endet vorerst am Dienstag. Einen Tag nach Ostern wird in Prag ein Flugzeug erwartet, das 329 Tschechen und andere Europäer an Bord haben wird, die wegen der Anti-Coronavirus-Maßnahmen in Australien und Neuseeland hängengeblieben sind. Das tschechische Außenministerium arbeitete die ganze Zeit über sehr eng mit den südkoreanischen Airlines zusammen, an der Organisation der Flüge war ebenso die südkoreanische Botschaft in Prag beteiligt. Diese Kooperation erleichtert es zudem fast 300 Koreanern, wieder in die Heimat zu gelangen. Am Mittwoch sollen sie, die sich zuvor in Tschechien, Polen und der Slowakei aufhielten, von Prag nach Soul ausgeflogen werden. Das gab das Außenministerium am Montag in einem Pressebericht bekannt.

Tschechien hat bislang über 770 Europäer aus verschiedenen Destinationen nach Prag und damit Mitteleuropa zurückgebracht. In dem Flugzeug von Australien und Neuseeland werden neben den Tschechen auch 20 Slowaken, neun Belgier und sechs Schweizer sein. Zudem werden rund 80 Koreaner bei einem Zwischenstopp in Soul abgesetzt. Laut Außenminister Tomáš Petříček (Sozialdemokraten) muss sich jeder Reisende, der auf diese Weise nach Hause zurückgebracht wird, finanziell an dem Rückholflug beteiligen. Dafür hat das Ministerium einen Betrag von 700 Euro festgelegt.