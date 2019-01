Letzte Aktivisten verlassen alternatives Zentrum „Klinika“ in Prag

Eine Gruppe Aktivisten, die sich in der vergangenen Woche auf dem Dach des alternativen Kulturzentrums „Klinika“ in Prag verschanzte, hat das Gebäude am Donnerstag verlassen. Dies teilte Arnošt Novák vom Zentrum gegenüber der Presseagentur ČTK mit.

Die Behörden haben am vergangenen Donnerstag damit begonnen, das Gebäude zu räumen. Die heruntergekommene ehemalige Lungenklinik gehört mittlerweile der tschechischen Schienenwegverwaltung. Sie plant es zu renovieren und als Bürogebäude nutzen. Das leerstehende Haus war 2014 besetzt worden.