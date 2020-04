Lesung zum Welttag des Buches online aus Prager Buchhandlung

Der Welttag des Buches muss in diesem Jahr auch in Tschechien anders begangen werden. So kann am Donnerstag beispielsweise die Lesung zur Aktion „Čtení ti sluší - Čteme s důvěrou“, früher bekannt unter dem Namen „Kniha ti sluší“ (Ein Buch steht dir gut zu Gesicht) nicht vor Publikum finden. Weil selbst die kleinen Buchläden hierzulande noch bis zum 27. April geschlossen sind, wird die Lesung in einer Prager Buchhandlung online gesendet. Gemeinsam mit den Veranstaltern, Martin Vopěnka vom Verband der tschechischen Buchhändler und Verleger sowie Václav Mach von der Union der Verleger, wird sie vom Schauspieler Jan Potměšil eröffnet. Potměšil ist zugleich der Kampagnenbotschafter der Aktion. Neben dem Welttag des Buches und des Urheberrechts wird an das Projekt auch am Internationalen Tag der Pressefreiheit erinnert, der auf den 3. Mai fällt.

Wie jedes Jahr bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, Geschenkgutscheine für den Kauf neuer Bücher einzulösen sowie Rabatte bei der Bestellung von Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften wahrzunehmen. Durch die Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus wird die Aktion in diesem Jahr verlängert. Ihre zweite Welle startet am 8. Juni, wenn letztlich alle Buchgeschäfte wieder öffnen dürfen.