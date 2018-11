Les Echos: Toyota kauft Anteil von PSA am Autowerk Kolín

Die Besitzer des Autowerks TPCA im mittelböhmischen Kolín gehen womöglich demnächst getrennte Wege. Wie die französische Tageszeitung Les Echos am Donnerstag schrieb, hätten die französische PSA Group und der japanische Toyota-Konzern entschieden, die Produktion der Kleinwagen am tschechischen Standort bis zum Jahr 2021 zu beenden. Laut ihrer Vereinbarung würde Toyota dann den Anteil von PSA am tschechischen Werk übernehmen. Wie ein Sprecher von PSA dazu mitteilte, sei jedoch noch Nichts endgültig entschieden.

Seit 2002 produzieren die Autokonzerne Toyota, Peugeot und Citroën Kleinwagen in dem gemeinsamen Unternehmen TPCA in Kolín. Die Kapazität der jährlichen Produktion liegt bei 330.000 Fahrzeugen, sie wurde im Jahr 2009 erreicht. Für dieses Jahr ist eine Produktion von etwas über 200.000 Autos geplant.