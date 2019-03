Leipziger Buchmesse eröffnet – Gastland Tschechien

Mit Tschechien als Gastland ist am Mittwochabend die Leipziger Buchmesse eröffnet worden. Am feierlichen Akt nahm auch der tschechische Kulturminister Antonín Staněk teil. In seiner Rede erinnerte der Sozialdemokrat an die Bedeutung der Literatur in der Tschechoslowakei zu Zeiten der Unfreiheit. Zwar seien in den vergangenen Jahren die Stimmen tschechischer Autoren nicht mehr so stark zu hören gewesen, dennoch verdiene die Literatur aus seinem Land Beachtung, sagte Staněk vor rund 2000 geladenen Gästen.

Tschechien wird in Leipzig von fast 60 Autoren vertreten sein. Diese werden sich bis Sonntag bei 130 Lesungen, Diskussionsrunden und weiteren Veranstaltungen vorstellen.