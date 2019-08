Leichtathletik: Vadlejch Zweiter bei DL-Meeting in Birmingham

Speerwerfer Jakub Vadlejch hat am Sonntag beim Leichtathletik-Meeting der Diamond League (DL) in Birmingham einen sehr guten zweiten Platz belegt. Sein bester Wurf auf 85,78 Meter war für ihn zugleich eine persönliche Jahresbestleitung. Mit dieser Weite führte der Tscheche die Konkurrenz sogar bis zum letzten Durchgang an, dann aber übertraf ihn Chao-Tsun Cheng aus Taiwan noch mit der Siegweite von 87,75 Meter.

Vizeweltmeister Vadlejch gelang in dieser Saison erst im vierten Versuch der Sprung auf das Siegerpodest. Mit seinem Ergebnis von Birmingham sicherte er sich zudem einen Startplatz für das Diamond-League-Finale am 29. August in Zürich.