Leichtathletik: Sprintstaffel verbessert erneut Landesrekord

Die tschechische Männer-Sprintstaffel über 4x100 Meter hat ihren eigenen Landesrekord verbessert. Das Quartett aus Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka und Dominik Záleský kam am Samstag beim Leichtathletik-Meeting in Genf in 38,62 Sekunden ins Ziel. Damit war es 15 Hundertstel schneller als bei seinem ersten Rekord von vor einem Monat.

Anfang Mai hatten die vier Sprinter als Erste den Rekord von den Olympischen Spielen 1972 unterboten, damals lief die Tschechoslowakei auf den vierten Platz hinter der BRD. Die Männerstaffel hatte seit vergangenem Jahr gezielt auf den Landesrekord hintrainiert. Unter anderem absolvierten die Sprinter ein gemeinsames Trainingscamp. Bei der EM in Berlin im vergangenen Jahr war das Quartett noch zwölf Hundertstel hinter der damaligen Bestzeit zurückgeblieben.