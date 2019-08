Leichtathletik: Speerwerferin Ogrodníková vertritt Europa bei Wettkampf gegen USA

Nikola Ogrodníková wird die europäische Leichtathletik als Speerwerferin vertreten beim ersten Team-Vergleich mit den USA im September in Minsk. Die Tschechin führt derzeit mit ihren 67,40 Metern aus Offenburg die europäische Jahresbestenliste an.

Bei dem Team-Vergleich, der offiziell „The Match“ heißt, treten am 9. und 10. September in Minsk in jeder Disziplin jeweils vier Athleten aus Europa und aus den Vereinigten Staaten gegeneinander an. Zu ihnen gehören allerdings keine weiteren Tschechen. Unter anderem fehlt die derzeit beste Europäerin über 400 Meter Hürden, Zuzana Hejnová.