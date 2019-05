Leichtathletik: Salpeter und Dazza gewinnen Prague Marathon

Die israelische Läuferin Lonah Salpeter und der Marokkaner Mahjoub Dazza haben am Sonntag den internationalen Prager Marathon gewonnen. Salpeter erreichte mit ihren 2:19:44 einen neuen Streckenrekord bei den Frauen in Prag. Dazza war mit seinen 2:05:58 um 19 Sekunden langsamer als Kenianer Eliud Kiptanui, der vor neun Jahren den Streckenrekord bei Männern in Prag aufstellte.

Salpeter sagte, der Wind habe ihr Probleme gemacht, aber sonst sei das Wetter ideal gewesen. Sie sei glücklich, betonte die Siegerin.