Leichtathletik: Meeting „Golden Spike“ in Ostrava wird im September veranstaltet

Das internationale Leichtathletik-Meeting „Zlatá tretra“ (Golden Spike) wird in Ostrava / Ostrau erst am 8. September veranstaltet. Ursprünglich sollte es am 22. Mai stattfinden. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde das Meeting verschoben.

In diesem Jahr ist „Zlatá tretra“ Besandteil der neuen World Athletics Continental Tour Gold.