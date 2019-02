Der Halleneuropameister über 400 Meter Pavel Maslák wird den Titel bei den bevorstehenden Leichtathletik-Hallen-EM in Glasgow nicht verteidigen. Der Leichtathlet, der eine der größten tschechischen Medaillenhoffnungen war, ist wegen Virose nach Schottland nicht gereist. Dies teilte der tschechische Leichtathletik-Verband am Mittwoch mit. Er habe bis zum letzten Moment mit der Entscheidung, ob er reist oder nicht, gewartet, sagte der Europameister. Leider ermögliche ihm die Gesundheit den Start nicht, so Maslák.

Der 28-jährige Maslák hat über 400 Meter dreimal die Hallen-WM und dreimal die Hallen-EM gewonnen. 2012 holte er Gold bei der Leichtathletik-EM in Helsinki.