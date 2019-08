Leichtathletik: Kugelstoßer Staněk Fünfter in Paris und im DL-Finale

Kugelstoßer Tomáš Staněk hat beim ausgezeichnet besetzten Leichtathletik-Meeting der Diamond League (DL) am Samstag in Paris einen sehr guten fünften Platz in seiner Disziplin belegt. Mit der Weite von 21,30 Meter erzielte er eine neue persönliche Jahresbestleistung. Mit diesem Ergebnis sicherte sich der 28-jährige Tscheche zudem die Teilnahme am Diamond-League-Finale Anfang September in Brüssel. Die Konkurrenz gewann der neuseeländische Weltmeister Tomas Walsh mit der Weite von 22,44 Metern.

Staněk war in den Wettbewerben der Diamond League in dieser Saison noch nicht so erfolgreich wie in früheren Jahren. Seine beiden besten Resultate vor dem Wettbewerb in Paris waren zwei siebte Plätze in Doha und in Stanford. Seinen besten Stoß in Paris hatte er im dritten Durchgang. Damit zeigte er, dass er nach wie vor zur Weltspitze im Kugelstoßen gehört.