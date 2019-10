Bei der Leichtathletik-WM in Doha hat Kugelstoßer Tomáš Staněk das Finale erreicht. In der Qualifikation am Donnerstagabend kam der Tscheche im letzten Stoß auf 21,02 Meter. Damit knackte Staněk die Qualifikationsweite um zwölf Zentimeter. Am weitesten stieß Titelfavorit Tomas Walsh aus Neuseeland mit 21,92 Meter.

Das Finale der Kugelstoßer findet am Samstag statt.