Leichtathletik: Kugelstoßen wird Highlight von „Zlatá tretra“ 2019

Zur 58. Auflage des populären Leichtathletik-Meetings „Zlatá tretra“ (Golden Spike) am 20. Juni in Ostrava / Ostrau wird unter anderem der neuseeländische Kugelstoß-Weltmeister Tom Walsh erwartet. Zusammen mit dem tschechischen Rekordmann Tomáš Staněk sowie den beiden starken Polen Konrad Bukowiecki und Michał Haratyk sollte der Kugelstoßwettbewerb der Männer ein Highlight der diesjährigen World-Challenge-Veranstaltung werden, gaben die Veranstalter am Freitag in Ostrau bekannt.

Neben der nahezu kompletten tschechischen Leichtathletik-Elite werden auch noch weitere Weltstars bei den „Golden Spike“ an den Start gehen. Einer davon ist die Olympiasiegerin über 400 Meter, Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas. Das Meeting in Ostrau zählte zu den beliebtesten Wettkämpfen von Superstar Usain Bolt. Er nahm insgesamt neun Mal daran teil.