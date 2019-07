Zuzana Hejnová stand auch bei ihrem vierten Start in der Diamond League in diesem Jahr auf dem Podest. In London belegte sie über 400 Meter Hürden den zweiten Platz. Es siegte Rushell Clayton aus Jamaika.

Die zweimalige Weltmeisterin lag Anfang Juli in Lausanne auch auf Rang zwei. In Rom und in Monako belegte sie den dritten Platz.