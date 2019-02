Die tschechische Leichtathletin Zuzana Hejnová wird die Silbermedaille über 400 Meter Hürden bei den Hallen-EM in Glasgow nicht verteidigen. Die zweimalige Weltmeisterin will sich auf die Sommersaison konzentrieren, deren Höhepunkt die Leichtathletik-WM in Doha sein wird.

Hejnová hat die vergangene Saison wegen Gesundheitsproblemen vorzeitig beendet. Nach dem Training am Mittwoch beschloss sie, nach Glasgow nicht zu reisen.