Zuzana Hejnová hat sich am Donnerstag bei der Diamond League in Rom über 400 Meter Hürden den dritten Platz gesichert. Die zweimalige Weltmeisterin hat drei Tage nach dem Sieg beim Josef-Odložil-Leichtathletik-Meeting in Prag ihre diesjährige Bestleistung um 0,2 Sekunden auf 54,83 Sekunden verbessert.

Gewonnen hat die Olympia-Siegerin Dalilah Muhammad vor Shamier Little (beide USA).