Speerwerfer Vítězslav Veselý kann wegen einer Verletzung nicht bei der WM in Doha starten. Am Donnerstag sagte der Weltmeister von 2013 die Teilnahme am Wettbewerb ab. Beim Training habe sich seine Bänderverletzung am rechten Mittelfinger verschlechtert, teilte der 36-jährige Tscheche mit.

Tschechien wird nun bei der Speerwurf-Qualifikation am Samstag in Doha nur von Jakub Vadlejch vertreten. Der Speerwerfer hatte 2017 WM-Silber gewonnen.