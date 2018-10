Leichnam des in Afghanistan getöteten Soldat nach Tschechien gebracht

Der Leichnam des tschechischen Soldaten, der bei einem Anschlag in Afghanistan getötet wurde, ist nach Tschechien gebracht worden. In der Nacht auf Donnerstag landete eine Spezialmaschine der Armee auf dem Militärflughafen Prag-Kbely. An der anschließenden Trauerfeier nahmen sowohl die Familie des Soldaten Tomáš Procházka teil als auch Staatspräsident Miloš Zeman und Vertreter des Generalstabs.

Ein afghanischer Militärangehöriger hatte am Montag auf dem Nato-Stützpunkt Shindand das Feuer auf eine tschechische Einheit eröffnet. Dabei wurde Procházka getötet, zwei weitere Soldaten erlitten schwere Verletzungen. Sie sind mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Angreifer wurde von Sicherheitskräften festgenommen.