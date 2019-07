Die Gehälter von Lehrern sollen in Tschechien bis 2025 deutlich ansteigen. Geplant seien mindestens 130 Prozent des durchschnittlichen Bruttolohns, wie in einer Regierungsvorlage zum Bildungskonzept steht. Über den Vorschlag soll das Regierungskabinett am Montag entscheiden.

Der durchschnittliche Brutto-Monatslohn lag im vergangenen Jahr hierzulande bei 31.885 Kronen (1250 Euro), und Lehrer kamen durchschnittlich auf 33.244 Kronen (1300 Euro). 130 Prozent bedeuteten 41.450 Kronen (1625 Euro).