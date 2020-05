Lehrer-Kammer kritisiert mangelnde Informationen zur Öffnung der Schulen

Die Lehrer-Kammer wirft dem Bildungsministerium Chaos angesichts der geplanten Wiedereröffnung der Schulen in Tschechien vor. Den Schulen fehle es an Informationen und verbindlichen Hinweisen, kritisiert die Kammer in einer Presseerklärung, die am Samstag veröffentlicht wurde. Die Schul-Direktoren müssten sämtliche Verantwortung für die Wiederaufnahme des Unterrichts übernehmen, heißt es in der Erklärung.

Das Bildungsministerium antwortete auf einer Anfrage der Nachrichtenagentur ČTK, die methodischen Hinweise seien am Freitag auf einer Pressekonferenz vorgestellt worden und würden ab diesem Samstag an die Schulen verschickt.

Dem Fahrplan der Regierung zufolge sollen ab 4. Mai Kindergärten hierzulande wieder öffnen, ab 11. Mai wird der Unterricht für Abiturienten und Schüller in Abschlussklassen der Grundschulen teilweise wieder gestartet. Ab 25. Mai sollen Kinder der ersten bis fünften Grundschulklasse wieder zur Schule gehen.