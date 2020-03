Legendäre Speerwerferin Dana Zátopková verstorben

Im Alter von 97 Jahren ist die legendäre tschechische Leichtathletin Dana Zátopková verstorben. Die Witwe des berühmten Langläufers Emil Zátopek wurde 1952 in Helsinki Olympiasiegerin im Speerwerfen der Frauen. Sie verstarb am frühen Freitagmorgen im Zentralen Militärkrankenhaus in Prag, informierte das Tschechische Olympische Komitee.

Neben der Goldmedaille von Helsinki gewann Zátopková acht Jahre später noch Silber bei den Olympischen Spielen in Rom. Sie war zweifache Europameisterin und mehrfache Landesmeisterin, im Jahr 1958 erzielte sie zudem mit 55,73 Meter den damaligen Weltrekord im Speerwerfen. Ihren Ehemann Emil überlebte Dana Zátopková um fast 20 Jahre.