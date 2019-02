Ledecká hofft auf Sport-Oscar

Am Montag werden in Monaco zum 20. Mal die Laureus World Sports Awards vergeben, die als Sport-Oscars gelten. Für den Preis wurde auch die zweimalige Olympia-Siegerin Ester Ledecká nominiert. Sie gewann bei den olympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold im Super-G und auf dem Snowboard im Parallel-Riesenslalom.

Neben Ledecká wurden für den Preis nominiert auch die Tennisspielerinnen Angelique Kerber (Deutschland) und Simona Halep (Rumänien), die schweizerische Triathletin Daniela Ryf, die US-amerikanische Turnerin Simone Biles und die US-amerikanische Ski-Rennläuferin Mikaela Shiffrin.