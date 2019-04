Lebensstandard wächst seit dem EU-Beitritt kontinuierlich

Der Lebensstandard hat sich in Tschechien in den zurückliegenden 15 Jahren erhöht. Beim EU-Beitritt des Landes 2004 entsprach er zu 69 Prozent dem Lebensstandard in den 15 alten EU-Mitgliedsstaaten. Im Jahr 2017 lag der Wert bei 83 Prozent. Dies teilte die Vertretung der EU-Kommission am Samstag mit.

Nach Eurostat-Angaben entsprechen die Preise in Tschechien mehr dem EU-Durchschnitt als die Löhne. Demzufolge erreichte das durchschnittliche Jahresgehalt in der EU im Jahr 2015 knapp 25.000 Euro, in Tschechien lag er unter 10.000 Euro. Die Preise lagen im Jahr des EU-Beitritts bei 58 Prozent des EU-Durchschnitts, 2017 stiegen sie auf 69 Prozent.