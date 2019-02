Lawinenabgänge in Tirol: Eines der Opfer ist ein Tscheche

Bei einem Lawinenabgang in den Tiroler Alpen sind am Samstag mindestens zwei Menschen nahe des Wintersportorts Kühtai ums Leben gekommen. Eines der beiden Opfer war ein 27-jähriger Tscheche. Er war mit einem 28-jährigen Landsmann auf einer Skitour, als er von der Lawine überrascht wurde. Die Schneemassen rissen ihn rund 50 Meter in die Tiefe, sein Begleiter alarmierte die Bergrettung. Sie konnte den Tschechen nur noch tot bergen.

Glück im Unglück hatten einige Skifahrer, die in den Tiroler Alpen unweit der Ortschaft Reutte an der Grenze zu Deutschland unterwegs waren. Hier gingen insgesamt drei Lawinen zu Tal. Die Zahl der Personen, die von ihnen erfasst wurden, ist noch unklar. Bisher konnten vier Menschen lebend aus dem Schnee geborgen werden. Es gebe aber mindestens ein Opfer, nach weiteren Verschütteten wird gesucht, informierte die Tiroler Polizei.