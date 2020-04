Laut ČTK: Pendler können Grenze unter Vorweis eines Covid-19-Tests passieren

Nach den jüngsten Beschlüssen der Regierung über einen beschleunigten Ausstieg aus den Maßnahmen gegen das Coronavirus werden auch die Berufspendler in den Grenzgebieten eine weitere Lockerung erfahren. Laut Quellen der Nachrichtenagentur ČTK aus der Kabinettssitzung können die Pendler wieder täglich zur Arbeit in das Nachbarland fahren, wenn sie aller 14 Tage einen Test auf den Covid-19-Erreger machen. Dieser Test sollte am besten über die Arbeitgeber sichergestellt werden. Diese Regelung betrifft alle Berufspendler, die bislang jeweils zwei Wochen in Deutschland oder Österreich bleiben mussten, wenn sie weiter in ihrem Job arbeiten wollen. Bei einer Rückkehr nach den 14 Tagen wartete in Tschechien eine ebenso lange Quarantäne auf sie. Von dieser Regelung befreit waren bisher nur Pendler, die im Gesundheitswesen und im Sozialdienst arbeiten.

Nach Aussage von Vizepremier Karel Havlíček (parteilos) habe die Regierung über diese Änderung am Donnerstagnachmittag entschieden. Ihre offizielle Verkündung aber wolle man erst mit nach dem Ende der Kabinettssitzung vornehmen, hieß es.