Rund 800 Fans von Karel Gott haben am Sonntagmorgen trotz Regens in Prag auf den Verkaufsbeginn einer Euro-Gedenk-Banknote mit dem Konterfei des Schlagersängers gewartet. Von dem Sammlerstück wurden 5000 Exemplare gedruckt. Manche Fans waren bereits am Samstagabend vor die Verkaufsstelle der Plattenfirma Supraphon gekommen.

Die Banknote mit dem Nominalwert von null Euro kostet 50 Kronen (knapp zwei Euro). Sie wird an zwei Automaten verkauft.