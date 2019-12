Landwirtschaftsministerium: Extremer Borkenkäferbefall bereits landesweites Problem

In allen Kreisen Tschechiens gebe es bereits Gebiete mit extremem Borkenkäferbefall. Dies meldete das Landwirtschaftsministerium am Montag. In den betroffenen Gegenden können die Forstbetriebe laut dem von verschärften Maßnahmen gegen den Schädling absehen. So kann beispielsweise die Aufforstung verschoben werden.

Neu sind laut dem Landwirtschaftsministerium Areale auf der Böhmisch-mährischen Höhe sowie in Mittel- und Südwestböhmen betroffen. Zuletzt hatte das Ressort die Karte der betroffenen Gebiete im August erweitert. Damals kamen Wälder in Süd- und Westböhmen dazu. Experten sprechen bereits von einer Krisensituation und fordern einen entschiedenen Kampf gegen den Borkenkäfer.