Landwirtschaftsminister: Lebensmittel dürfen nicht für Unterkostenpreise verkauft werden

Landwirtschaftsminister Miroslav Toman (parteilos) möchte durch Gesetz den Verkauf von Lebensmitteln für Unterkostenpreise verhindern. Er hat jedoch nicht vor, alle Preissturz-Aktionen aufzuheben. Das sagte Toman am Donnerstag während des sogenannten Žofín-Forums in Prag. Es komme jedoch noch auf die Diskussion mit den Supermarktketten an, so der Minister. Konkrete Ergebnisse könnten Anfang des nächsten Jahres bekannt sein.

Das Landwirtschafts- und das Finanzministerium untersuchen, ob die Supermarktketten importierte Lebensmittel nicht auf Kosten der tschechischen Produkte mehr unterstützen und ob es sich nicht um Dumpingpreise handelt.