Den Landwirten sind durch die Dürre Schäden in Höhe von elf bis zwölf Milliarden Kronen (469 Millionen Euro) entstanden. Der Staat wird den Landwirten eine Entschädigung in Höhe von zwei bis drei Milliarden Kronen (117 Millionen Euro) auszahlen. Das sagte Landwirtschaftsminister Miroslav Toman (parteilos) am Samstag im mährischen Zlín.

Die Dürre wird Toman zufolge vermutlich die Lebensmittelpreise beeinflussen.