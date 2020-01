Der Film „Daughter“ der Prager Filmstudentin Daria Kashcheeva hat beim Sundance Filmfestival in der Kategorie animierter Kurzfilme gesiegt. Dies teilten die Festivalveranstalter am Mittwoch mit.

Der Streifen wird momentan bei einigen Festivals in den USA gezeigt. Kashcheeva wird mit dem Film Ende Februar zudem am Festival Anima in Brüssel und am Festival Tricky Women in Wien teilnehmen.